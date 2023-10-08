Artvin’de 20 aylıkken SMA TİP-1 Hastalığına yakalanan 1.5 yaşındaki Deniz Günay’ın yurt dışında tedavi olabilmesi için gerekli 1 Milyon 949 bin Dolar düzenlenen kampanya ile 41 günde toplandı. Deniz bebek için tamamlanan kampanyanın ardından SMA hastası bebeklerin isimleri yazılı mavi balonlar Türki’nin en büyük Atatürk heykelinden gökyüzüne bırakıldı.

Artvin’de yaşayan Tuğba-Serkan Günay çifti, ayakta duramadığı için çocukları Deniz Günay’ı 3 ay önce hastaneye götürdü. Burada Deniz’e, SMA Tip-1 hastalığı teşhisi koyuldu. Hastalık hakkında araştırma yapan aile, çocuklarını tedavi için yurt dışına götürmeye kararı verdi. Yurt dışında özel bir hastaneden 1 milyon 949 bin dolarlık teklif alan aile, daha sonra valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede birçok vatandaşın ilgi gösterdiği kampanya süresince konserler ve spor müsabakaları düzenlendi. Esnaf günlük kazancını Deniz bebeğe bağışladı, sanatçılar, tanıyan tanımayan herkes destekte bulundu.

Kampanya sonrasında tedavi için gerekli para toplanırken, aile Artvin haklı tarafından yine yalnız bırakılmadı. Artvin’de bulunan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinde toplanan kalabalık, önce SMA hastası bebeklerin isimlerini yazıkları mavi balonlarını gökyüzüne bıraktı, daha sonra, horonlarla kutlama yaptı.

SMA hastası bebeklerin isimlerinin bulunduğu mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı

"Deniz bebeğin kampanyası bitti diğer SMA hastası bebeklerinde kampanyası bitsin" diye mavi balonlara SMA hastası bebeklerin isimleri yazılarak gökyüzüne bırakıldığını ifade eden Deniz Bebeğin kampanya yöneticisi olan Miraç Esiner "SMA Tip- 1 ölümcül kas hastalığı ve dünyanın en pahalı tedavisine gerektiriyor. Biz Deniz bebek için 41. günde o güzel mutlu sonu aldık. Bir an önce Deniz’i yurt dışındaki Zolgensma tedavisine kavuşturmak umut ediyor. Daha sonra gelecek ve burada yürüdüğü koştuğu günleri hep birlikte göreceğiz. Artvin’de gördüğüm 3 veya 4 aya biter diye düşünüyordum ama insanların bu kadar kenetlenmesi, aşkla inanmaları bambaşka bir sonuç getirdi. Bu anlamda rekor diye bileceğimiz bir başarı” dedi.

Aile çok mutlu

Anne Tuğba Günay ise yaptığı açıklamada “Beklemediğimiz bir sürede bitti, herkes destek oldu herkes seferber oldu. Artvin küçük bir yer o yüzden zorlanacağımızı düşünüyorduk. Çok büyük bir meblağdan bahsediliyordu. Nasıl olur, herkes o kadar kenetlendi ki. Herkes Deniz’ i sahiplendi evlerinin çocuğu gibi gördü. Şuan gerekli olan miktar toplandı ve Deniz yurt dışında tedavisinin alabilecek” diye konuştu.

Baba Serkan Günay ise, ”Deniz’in hastalığını öğrendikten sonra SMA ile ilgili bilgimiz sınırlıydı. Ne yapabileceğimizle ilgili endişeli günler geçirdik. Detay öğrendikçe ümitsizliğe kapıldık. Öncelikle kabullen zorundaydık ve biz durumu kabullendik. Valilik izni çıktıktan sonra başlatılan kampanyada herkes bizi sahiplendi. Esnaflar günlük gelirlerini bağışları, kumbaralar hazırlandı. Konserler ,spor müsabakaları yapılarak gelirleri Deniz bebeğe bağışlandı. Herkese çok teşekkür ediyoruz iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.