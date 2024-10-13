Nesine 3. Lig 1. Grup’ta Artvin’in Arhavi ilçesinde oynanması planlanan Artvin Hopaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor müsabakası aşırı yağış nedeniyle ertelendi.
Artvin Hopaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor arasında Arhavi Şehir Stadı’nda oynanması planlanan 3. Lig 1. Grup 6. hafta karşılaşması, etkili olan sağanak yağış nedeniyle tatil edildi. Suların zemini kaplamasıyla birlikte müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, maçın yarın saat 14.30’da oynanacağını açıkladı.
Kaynak: iha