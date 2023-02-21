Artvin’de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Artvin’de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken ekipler gece boyu çalışmaları sürdürdü. Arhavi-Çifte köprü yolunda ise yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü yol trafiğe kapatıldı. Borçka-Hopa yolu üzerinde bulunan Demirciler mevkiinde gece heyelan meydana geldi, karayolu ulaşıma kapandı. Hopa Yoldere köyünde taşan dere menfezi kapattı, ekipler gece boyu taşan derede çalışmalarını sürdürdü.

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Yine Murgul-Borçka karayolunda heyelan meydana gelirken son olarak ise Artvin-Erzurum karayolu 13. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar yolu araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda kapalı olan yollar yeniden ulaşıma açıldı.