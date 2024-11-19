Artvin’in Arhavi ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir cip, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Boğaziçi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Güven yönetimindeki cipin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak çevredeki vatandaşların yardımıyla itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Arhavi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.