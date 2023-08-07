Artvin’in Arhavi ilçesinde ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 9 yaşındaki bir kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Doğukent Limanı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Şevval Demir ailesiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Gözden kaybolunca annesi ve çevredekilerinin yardımıyla bilinci kapalı halde kıyıya çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri küçük kıza ilk müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesine kalırdı.

Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen 9 yaşındaki Şevval Demir hayatını kaybetti.

Öte yandan kızını kurtarmak için boğulma tehlikesi yaşayan ve hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi