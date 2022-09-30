Artvin’in Hopa ilçesinde sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Artvin’in Hopa ilçesinde sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

İran uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı İran uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesinde saat 11.00 sıralarında sanayi sitesindeki bir tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 sanayi çalışanı hafif yaralandı.