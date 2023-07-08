Artvin’de sağanak nedeniyle heyelan ve su baskınları meydana geldi. Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle kapanırken, il merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Artvin’de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi. Pırnallı köyü mevkide 34 ve 44. kilometre arasında farklı noktalarda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan il merkezinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Vatandaşlar araçlarla ilerlemekte zorlanırken esnaf iş yerine su dolmaması için çaba gösterdi.