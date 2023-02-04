Artvin’in Yusufeli ilçesinde buzlanma deneniyle otomobil dereye düştü, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde buzlanma deneniyle otomobil dereye düştü, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, eski Yusufeli kum ocağı mevkide sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim Akan yönetimindeki 78 SU 020 plakalı otomobil yolda bulunan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak dereye düştü. İhbar üzerine ola yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araç içinde bulunan sürücü İbrahim Akan ve abası Mustafa Akan Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yusufeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Mustafa Akan hayatını kaybederken, İbrahim Akan’ın ise durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mustafa Akan’ın cesedi ise otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.