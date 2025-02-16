Artvin´in Yusufeli ilçesinde nesli tehlike altında olan bir vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yusufeli´nin Balalan köyünde gerçekleşti. İlçe merkezine gitmekte olan Recep Tayyip Erdoğan, köy yolunda tek başına yürüyen bir vaşak gördü. Aracından inerek vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Erdoğan, vaşağa seslendi ve bu sırada vaşak bölgeden uzaklaştı.

Bu nadir görüntü, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini gösteriyor.

Vaşaklar, Türkiye´de nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor ve bu tür kayıtlar, türün korunması açısından büyük önem taşıyor.