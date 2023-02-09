Artvin’de Kemalpaşa ilçesi Limanköy mevki Kopmuş Tüneli girişinde bu sabah heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapatırken, yapılan çalışmalar sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Artvin’de Kemalpaşa ilçesi Limanköy mevki Kopmuş Tüneli girişinde bu sabah heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapatırken, yapılan çalışmalar sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Limanköy mevkide bulunan Kopmuş Tüneli girişinde gerçekleşen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri tünel girişini kapattı. Şans eseri heyelan sırada herhangi bir aracın yoldan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay sonrası iş makinesi eşliğinde, kapanan karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı.