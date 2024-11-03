Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için ağaç kesen 49 yaşındaki Tuncay Aydın, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Kemalpaşa’ya bağlı Köprücü Köyü’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, köy sakinlerinden Tuncay Aydın, kışlık odun ihtiyacını karşılamak üzere ağaç keserken kestiği ağaç üzerine devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağacın altında kalan Aydın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Aydın’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.