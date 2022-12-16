Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan Rus sürücü Dzmitry Akulich (41) kontrolündeki kereste yüklü AP 1846-7 plakalı tır, öğlen saatlerinde Şavşat Çevre Yolu’nda virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası karayolu ulaşıma kısa süreliğine kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası yan yatan tır vinç yardımıyla kaldırılarak, karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Otomobiller Çarpıştı, Biri Ters Döndü: O Anlar Kamerada

Otomobiller Çarpıştı, Biri Ters Döndü: O Anlar Kamerada

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