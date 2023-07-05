Artvin’in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal için arama çalışması 44 gündür devam ediyor.

AFAD koordinesinde aracın düştüğü bölge itibariyle Deriner Barajı bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal’ı bulamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kayboldu. 44 gündür devam eden çalışmadan ekipler şuana kadar herhangi bir ize rastlamadı.