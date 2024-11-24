Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Avcılar Köyü’nde kaybolan Muhsine Yıldırım (49) isimli vatandaş, Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan ihbar üzerine, Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar ve teknik incelemeler sonucunda, Yıldırım, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

Kaybolan vatandaşın ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.