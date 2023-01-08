Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin’de kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı köy yolarını ulaşıma kapanırken, özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yarım metreye ulaştı. Ardanuç 14, Şavşat 37, Yusufeli 16, Murgul 1 Borçka 1, merkez 9 köy olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için yollarda kesintisiz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.