Artvin’de kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Artvin genelinde etkili olan kar yağışı ve beklenen don ile aşırı buzlanma nedeniyle 17 Aralık Salı günü bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre devam eden kar yağışına ek olarak ulaşımı olumsuz etkileyecek buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının etkisini bir süre daha sürdüreceği belirtildi.