Artvin’in Borçka ilçesinde kar nedeniyle çökme tehlikesi bulunan evde yaşayan yaşlı çift, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kızlarının yanına taşındı.

Artvin’in Borçka ilçesi Adagül köyünün yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle çökme tehlikesi bulunan evde yaşayan yaşlı çift Azime Araz ve Kerim Karagöz, yetkililerden yardım istedi. Evlerinin güvenli olmadığına dair endişe duyan çiftin yardım talebi üzerine, yayla yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı. Yolun açılmasından sonra, AFAD ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, çifti güvenli bir şekilde evlerinden çıkararak köyde yaşayan kızlarının yanına götürdü.