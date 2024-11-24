Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat yolu ayrımı ile Ardanuç-Ardahan yolunun 34-44. kilometreleri arasında bulunan Bülbülan Geçidi ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Şavşat yolu ayrımı ile Ardanuç-Ardahan yolunun 34-44. kilometreleri arasındaki Bülbülan Geçidi’nin olumsuz hava şartları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Bölgede ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.