Doğu Karadeniz Bölgesi’nde asırlardır sürdürülen bir Rumi yılbaşı eğlencesi olan Kalandar etkinliği Artvin’de de renkli görüntülere sahne oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde asırlardır sürdürülen bir Rumi yılbaşı eğlencesi olan Kalandar etkinliği Artvin’de de renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin’in Borçka ilçesinde Ocak ayının 13’ünü 14’üne bağlayan gece gerçekleştirilen ’Kalandar Eğlencesi’ne genç yaşlı çok sayıda kişi katıldı, horonlar oynanıp, Türkçe ve Gürcüce şarkılar söylendi. Kız kaçırma oyununun da oynandığı etkinlik sonrası ev ev dolaşan yöre sakinleri her evden gıda, meyve ve erzak topladı.

Aksu Mahallesi Muhtarı Ekrem Yılmaz tarafından organize edilen kutlamaya İlçe Kaymakamı Hakan Contarlı, Belediye Başkanı Ercan Orhan ve çok sayıda gençler ve yaşlılar katıldı.

Kaymakam Hakan Contarli, yaptığı açıklamada “Güzel bir dayanışma örneği, kültürün yaşatılmasına vesile olanlara da teşekkür ediyorum” derken, Belediye Başkanı Ercan Orhan ise “Bu kutlamalar atalarımızdan süregelen bir geleneğimizdir. Yüzlerimizi boyatıp, bazen damat-gelin, bazen de dede ve nine rollerine bürünüyoruz. Bu gece hem eğleniyoruz, hem eğlendiriyoruz. Bu gelenek nasıl ve ne zaman yerleştiği bilinmiyor ama Artvin’de bu kutlamaları yapanların da bunun Rumi takvimine göre yılbaşı olduğunu biliniyor. Tarih boyunca insanlar toplumsal ve ekonomik işlerin düzenlenmesi için sanal zaman birimlerini saat, gün, hafta, ay, mevsim, yıl başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlediler” ifadelerini kullandı.