Artvin’de jandarma ekiplerince Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile sigara tiryakilerini bağımlılıktan kurtarmak için üretilmiş 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.