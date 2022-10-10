Artvin’de 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Artvin’de 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yusufeli’nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı Yusufeli’nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arhavi ilçesine İ.A (74) ile F.A’nın (79) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan İ.A ile F.A’nın işlemleri sürüyor.