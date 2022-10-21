Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 420 paket sigara ile 13 litre içki ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu MA. (55 üzerinde ve çantalarında arama yaptı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 420 paket sigara ile 13 litre içki ele geçirildi.

Bin 400 yaşındaki Porsuk ağacının tescillenmesi için çalışma başlatıldı

Bin 400 yaşındaki Porsuk ağacının tescillenmesi için çalışma başlatıldı

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