Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin İl Müftülüğü tarafından Asrın Felaketini yaşayan deprem bölgesine destek amacıyla düzenlenen 'Hayır Çarşısı' kermesini ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Milli İrade Meydanı’nda "Bir Tuğla da Senden Olsun" temasıyla Cami ve Kur’an kurslarının yeniden inşası için kermes düzenlendi.

Kermesteki stantları gezen Artvin Valisi Turan Ergün, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.