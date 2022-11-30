Artvin’in Borçka ilçesi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Artvin’in Borçka ilçesi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Borçka Devlet Hastanesi 2022 yılı HAP (Hastane Afet Planı) uygulaması kapsamında gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin 4. katında yangın çıktı. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılarak, personeli, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, çıkan yangında dumandan etkilenen ve mahsur kalan personel ise Artvin AFAD ve Borçka itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Borçka Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Osman Dursun, yaptığı açıklamada "Yeni hastanemizde ilki olarak hastanemizde olası bir afet ve yangın karşısında personelimizin, hasta ve hasta yakınlarının tahliye edilmesi işleminin tatbikatı gerçekleştirdik. Bu kapsamda hastane afet planını aktif etmiş, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bizlere destek veren ekiplerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.