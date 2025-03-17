Artvin’in Şavşat ilçesinde avlanan kızıl tilki havadan görüntülenirken, ponpon şeklini andıran kuyruğu dikkatlerden kaçmadı.

Artvin’in Şavşat ilçesindeki Sahara Geçidi bölgesinde av arayan bir kızıl tilki, havadan görüntülendi. İlginç bir şekilde, tilkinin kuyruğunun bir kısmında tüy bulunmazken, diğer kısmında ise kıvrılarak şekil alan tüyler, görüntüsü ile dikkat çekti.

Tilkinin kuyruğundaki hasarın, hastalık ya da diğer vahşi hayvanlardan aldığı yaralar nedeniyle oluşmuş olabileceğini tahmin ediliyor. Özellikle kuyruğun bazı bölgelerinde tüylerin eksik olduğu gözlemlenirken, hasarın kaynağının kurt yada köpekleri gibi diğer hayvanların oluşturduğu düşünülüyor.

Tilkinin kar üzerinde avını aradığı o anlar ise havadan görüntüledi.