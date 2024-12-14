Artvin’in Arhavi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç okul binasına devrildi. Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski gerekçesiyle tünel ulaşıma kapatıldı.

Arhavi’de etkili olan fırtına, Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki ağacın okul binasına devrilmesine neden oldu. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Arhavi Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Yetkililer, rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından ağacın kesim işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Öte yandan ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası Aşağı Hacılar Mahallesi tünel çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle yol, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgenin güvenliğini sağlayarak araç trafiğini alternatif güzergahlara yönlendirdi.