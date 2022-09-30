Artvin’de 14 kök Hint keneviri ve 2 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Artvin’de 14 kök Hint keneviri ve 2 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alının bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlamak amacıyla il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve üreten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Borçka ilçesine bağlı Kayalar köyünde yaşayan B.Ö. (74), isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı adli arama neticesinde 14 kök Hint keneviri, Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyünde T.L. isimli şahsın (29), üzerinde bulunan çantanın içerinde 2 kilo 20 gram Kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ö ile T.L. hakkında soruşturma başlatıldı.