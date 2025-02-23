Artvin genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, anaokulları, kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar tatil kapsamında yer alıyor. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanları ve anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.