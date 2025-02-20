Artvin’de kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği ifade edilerek, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.