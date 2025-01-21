Artvin’in Borçka ilçesinde, derede mahsur kalan karaca, belediye görevlileri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Aksu mahallesi Deviskel deresinde bir karacanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla duvarı aşamayan ve yaşam alanına çıkamayan karacayı kovalamaya başladı. Duvarın sona erdiği ormanlık alana doğru kovalanan karaca yeniden yaşam alanına dönmeyi başardı. Görüntüler ise çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.