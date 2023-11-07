Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Spor Kulübü tarafından Çoruh Eko Turizm yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi.

“Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes”, “Doğada yürü sağlığını koru, Hayat Eko turizmde” sloganıyla yapılan etkinliğe Artvin 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Katılımcılar, bisiklet yolu, asma köprü, çeşme, seyir terası ile şelalelerin bulunduğu 52 kilometrelik Çoruh Ekoturizm Yolu’nun 3 kilometrelik Ormanlı-Fıstıklı etabını yürüdü. Borçka Baraj göletinin oluşturduğu doyumsuz göl manzaraları eşliğinde doğanın keyfini çıkaran öğrenciler etkinlikten memnun olduklarını dile getirdi.

Artvin 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencisi Hira Yüksel, cumhuriyetin yüzüncü yılını kutladığını ifade ederek Orman Bölge Müdürlüğüne düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğinden dolayı teşekkür etti.