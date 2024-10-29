Artvin’in Hopa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen tekne korteji, büyük bir coşkuya sahne oldu. Sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen kortej, Cumhuriyet’in denizdeki kutlaması olarak unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Tekne korteji, sahil şeridinde toplanan vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin gösterileriyle süslenen etkinlik, renkli bir görsel şölene dönüştü. Deniz üstünde sıralanan tekneler, Türk bayraklarıyla donatılarak Cumhuriyet ruhunu yansıttı. Ekiplerin uyumlu hareketleri, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, bu yılki kortej denizdeki Cumhuriyet kutlamaları arasındaki yerini aldı.

Etkinlik sonunda sahil boyunca toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen bu gösteriye alkışlarla destek verdi. Kutlamalar, Hopalılar ve ilçeyi ziyaret edenler için Cumhuriyet’in coşkusunu denizden yaşama fırsatı sundu. Bu renkli etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yeni nesillere deniz üstünde yaşatma hedefiyle Hopalıların hafızasında unutulmaz bir anı olarak kaldı.