Artvin’de bir haftada farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 24-31 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme Artvin Valiliği'nden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, bu kapsamda 10-20 yıl hapis cezası bulunan 1, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 8 ve ifadeye yönelik 31 olmak üzere toplam 41 kişi yakalandı.