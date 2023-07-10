Artvin’de dört katlı evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Artvin merkez Şehit Dursun Acar Caddesinde 4 katlı binanın çatısında sağa sola koşuşturan köpeği gören Fatih Çayırcı (30) 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Çağrı merkezi tarafından Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çatıda yavruları olduğu düşünen ekip kısa bir inceleme yaptıktan sonra mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtararak serbest bıraktı.

İhbar veren Fatih Çayırcı, kardeşinin Artvin Devlet Hastenesinde tedavi gördüğünü kantine çay içmeye indiğinde karşıda ki apartmanın çatısında köpeği fark ettiğini söyledi. Çayırcı “Çatıya nasıl çıktığını anlamdım. Uçlara doğru yanaşıp inmeye çalıştığını gördüm. Düşecek diye korktum. Kurtarılması için 112 acil çağrı merkezini arayıp durumu bildirdim. Kısa sürede itfaiye ekipleri geldi ve köpeği sağ salim indirip serbest bıraktı. Görevli personel arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.