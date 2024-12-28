Artvin’in Yusufeli ilçesinde sis bulutlarının görsel şöleni dron kamerasıyla görüntülendi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerinin hemen üzerinde oluşan sis bulutları adeta görsel bir şölen sundu. Doğanın bu büyüleyici anları, bölge esnafından amatör fotoğrafçı İbrahim Kılıçlıoğlu tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.

Sis bulutlarının hareketi sırasında ortaya çıkan büyüleyici görüntüler, bölgenin zengin coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, dağların arasından süzülerek adeta dans edercesine gökyüzünü kapladı.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak büyük beğeni topladı. Bu eşsiz görüntüler ise bölge esnaflarından amatör fotoğrafçı Kılıçlıoğlu tarafından kayıt edildi.