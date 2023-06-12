Artvin’de hafta sonu düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti. Bir boğa rakibinin altında kalırken, ezilmekten son anda kurtuldu.

Artvin’in en önemli kültürleri arasında yer alan boğa güreşleri hafta sonu onlarca insanı bir araya topluyor. Borçka İlçesinde 7.’si düzenlenen Taraklı Köyü Boğa Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Borçka Çevre Köyleri Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen boğa güreşlerinde bir boğa rakibinin altında kalırken, ezilmekten son anda kurtarıldı.

İki gün süren festivalin son gününde 30 boğanın katılımıyla "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi. Festivalde, baş boğanın sahibi Çetin Orhan’a 40 bin lira para ödülü verilirken, toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtıldı.