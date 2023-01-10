Artvin Deriner Barajı gövdesi üzerinde yapılan Barajlar Müzesinde Çoruh nehri üzerinde inşa edilen 5 barajın maketi yer alıyor. Müze, Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un katılımıyla “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”, kapsamında basın mensuplarına tanıtıldı.

Artvin Deriner Barajı gövdesi üzerinde yapılan Barajlar Müzesinde Çoruh nehri üzerinde inşa edilen 5 barajın maketi yer alıyor. Müze, Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un katılımıyla “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”, kapsamında basın mensuplarına tanıtıldı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek hizmete alınan 4 baraj ve hidroelektrik santralleri (HES) elektrik enerjisi üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Yusufeli Barajı HES projesi tamamlanmış ve su tutmaya başlamıştı.

Barajlar şehri Artvin’de Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü tarafında Çoruh havzası üzerine yapılan 5 barajın maketlerinin yer aldığı müze yapıldı. Deriner Barajı gövdesi üzerinde bulunan 980 metrekarelik alana inşa edilen müzede, Muratlı Barajı, Borçka Barajı, Deriner Barajı Artvin Barajı ve Yusufeli Barajı bire bir maketleri yer alıyor.

Barajlar haritası ve çalışma sistemlerinin de yer aldığı, müzede yapım süreçlerinin yer aldığı videolar ve resimler yer buluyor. Müze ziyaretçilerin hizmetine açılmadan önce basın mensuplarına tanıtıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kapsamında müzeyi basın mensuplarına tanıttı. Düzenlenen programda konuşan Vali Doruk, “Artvin Barajlar şehri olarak anılıyor. Çoruh nehir üzende bir birini takip eden, tamamlanmış 5 barajımız yer alıyor. Burası ziyaretçi ve barajlar müzesi olarak yapılandırdığımız nokta, Artvin’deki barajların yapılması teknolojisi, üretim şekli ve tarihçesini anlatan ve maketlerin yer aldığı bir müze oluşturduk. Bu anlamda ülkemizde tek diye biliriz. Zaten Artvin’e yakışan bir gelişme, bir eser barajlar şehrine de bir müze yakışırdı” ifadelerini kullandı.

Program daha sonra müzenin gezilmesi ve tanıtılmasıyla son buldu.