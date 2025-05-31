Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Demirci köyünde gündüz saatlerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bir ayı, köydeki bir evin kapısına kadar gelerek çöpleri karıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Şavşat ilçesine bağlı Demirci köyündeki bir evde, dışarıdan gelen sesler üzerine kapıya yönelen ev sahiplerinin karşılaştığı ayı büyük panik yaşattı.

Ayının çevrede herhangi bir tedirginlik göstermeden dolaştığı, kapı önündeki teneke çöpleri karıştırarak yiyecek aradığı görüldü.

Ayı, çöplerden bulduğu bir yiyeceği alarak geldiği bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından ev sahipleri durumu jandarma ve ilgili yetkililere bildirerek önlem alınmasını talep etti.

Vatandaşlar, son dönemde bölgede ayıların sıkça görülmeye başladığını belirterek tedirgin olduklarını da dile getirdi.