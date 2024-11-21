Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliğiyle Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmayı ve çocuklarda diş hekimi korkusunu yenmeyi hedefledi.

Toplum sağlığına dikkat çekmek ve ağız-diş sağlığının önemine vurgu yapmak amacıyla Artvin Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde düzenlenen etkinlikte Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi’nden Diş Hekimi Zekai Enver Yıldırım, ağız ve diş sağlığının bireylerin genel sağlıkları üzerindeki etkisine dikkat çekerek bu tür farkındalık etkinliklerinin toplum bilincini artırmada büyük rol oynadığını söyledi.

Artvin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde açılan sergide, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan afişler, oyunlar ve hikâye kitapları yer aldı. Bu çalışmalar, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek için tasarlandı. Ayrıca, çocuklara yönelik eğitici oyunlarla hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam oluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Diş Hekimi Zekai Enver Yıldırım, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekerek “Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak ve yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gitmek çok önemli. Sağlıklı bir ağız yapısı, sindirim sistemimizden bağışıklık sistemimize kadar genel sağlığımıza katkı sağlar” ifadelerini kullandı.