Artvin’in Ardanuç ilçesinde aç kalan ayılar arı kovanlarına dadandı. Arı kovanları için çevrili elektrik tellerini gündüz yaylada otlayan hayvanlar koparınca gece ayı, rahatça girdiği arılıktaki 60 kovana zarar verdi.

Olay ilçeye bağlı Kutlu köyü yaylasında meydana geldi. 40 yıldır arıcılıkla uğraşan Mustafa Bilgin’e ait arılığa ayı dadandı. 80 adet kovanı bulunan ve etrafı elektrikli tellerle çevrili olan arılığın gündüz yaylada otlayan hayvanlar tarafından zarar görünce, ayı bunu fırsat bilerek gece arılığa girdi. 60 kovana zarar veren ve arıların telef olmasına sebep olan ayı saldırısı, üreticiye 250 bin lira zarara uğrattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Bilgin, “Gündüz buralarda bölge halkına ait hayvanlar otluyor. Onlar arılık için çevirdiğimiz elektrik tellerine zarar vermiş. Gecede ayı bunu fırsata çevirerek rahat rahat arı kovanlarını parçalamış ve bal yemiş. Artan maliyetlere bide bu eklenince zor bir süreç içinde girmiş olduk” ifadelerini kullandı.