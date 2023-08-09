Artvin’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 60 bin adet yavru alabalık derelere bırakıldı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 2023 yılı balıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi kapsamında 60 bin adet yavru alabalık derelerle buluştu. Şavşat Mansurat, Şaşvat Papart ve Yusufeli Barhal derelerinden alınan anaçlarla Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Maçka Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen 60 bin adet yavru alabalık aynı derelere bırakıldı.