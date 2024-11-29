Artvin'de kar yağışı dolayısıyla 58 köye ulaşım halen sağlanamıyor.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı dolayısıyla merkezde 1, Ardanuç’ta 18, Şavşat'ta 31, Yusufeli’nde 8 olmak üzere 58 köyle ulaşım halen sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, kapanan yolların açılması için 52 personel, 21 ekip ve 35 iş makinesiyle görev başında olduğunu kaydetti.