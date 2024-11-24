Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arpalı köyünde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Savahil Mahallesi’nde akşam saatlerinde Şakir Fazlıoğlu’na ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin boş olması faciayı önledi. 2 katlı yapı yangında kullanılamaz hale geldi.