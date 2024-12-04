Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Küçük Sanayi Sitesi ve Livane Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi esnafını ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, beraberindeki Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Sabahattin Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile birlikte sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek, incelemelerde buldu.

Esnafları işyerlerinde ziyaret ederek sıcak ve samimi bir ortamda bir süre sohbet eden Vali Ergün, hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Artvin Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Osman Yerlikaya’dan çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ergün, sanayi esnafının sorunlarıyla yakından ilgileneceğini ve çözümü noktasında gerekli çalışmalarda bulunacağını söyledi.

Başkan Osman Yerlikaya ise sanayi sitesindeki en önemli sorunun çırak ve işçi sorunu olduğunu ifade ederek, burada iş yapan her meslek grubundan esnafın personel ihtiyacı olduğunu belirtti. Vali Ergün ve beraberindekiler daha sonra yapımı devam eden Livane Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret etti. Katılımcı protokol burada da, Başkan Kurtul Özel’den sahada yürütülen çalışmalar ve proje aşamaları hakkında detaylı bilgiler aldı.