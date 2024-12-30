Artvin Valisi Turan Ergün, merkez ilçeye bağlı Ortaköy köyünü ziyaret ederek, köydeki eğitim ve sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Ortaköy İlkokulu ve Ortaköy İmam-Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Turan Ergün, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun genel durumu hakkında öğretmenlerden bilgi alması sonrasında Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Ergün, bölgede sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.