Artvin Valisi Turan Ergün İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, brifing aldı.BAYRAM SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik tarafından karşılanan Vali Ergün, tören kıtasını selamladı.

Şeref defterini imzalayan Vali Ergün daha sonra İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik “Değerlendirme Toplantısı’na” başkanlık yaptı.

Ergün, 185 yıllık köklü bir maziye ve tecrübeye sahip olan Jandarma Teşkilatının, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 esasına göre özveriyle görev yaptığını vurguladı.