Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticileri disiplin amirliği ve muhakkiklik rolleri semineri düzenlendi.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Gazi Orta Okulu’nda düzenlenen seminere Vali Turan Ergün, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sezai Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerindeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, eğitimin, her bireyin hayatını şekillendiren, ülkemizin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

Eğitimde kaliteyi artırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Ergün, şunları söyledi:

”Her bir okulumuzun ve öğrencimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitimde kaliteyi artırmak asıl amacımızdır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımlar eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümün kapılarını aralamaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mesleki eğitimi önceliklendiren politikalarla, huzurlu, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturulmaktadır. Siz değerli eğitimcilerimiz sayesinde, eğitim ve öğretim bir milletin özünü koruyarak geleceğini inşa etmesini sağlar. Evlatlarımızın yüreklerine bilgi ve irfan tohumu eken sizler, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan manevi rehberlersiniz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun temeli, sizlerin emeği ve adanmışlığıyla şekillenecektir.”

Eğitimde okul-veli-öğrenci işbirliğinin önemine vurgu yapan Ergün, “İlimiz genelinde okul idareleri ve öğretmenlerimiz tarafından okul-veli iş birliği konularında yürütülen çalışmalar önemli bir yer tutmakta olup, velilerimizi eğitim süreçlerine daha aktif katmak amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Özellikle velilileri de dâhil edecek şekilde okuma etkinliklerinin düzenlenmesi iyi uygulama örneklerinin başında gelmektedir.” dedi.

Okul güvenliği konusunda kurum amirlerine uyarılarda bulunan Ergün,” Okul güvenliği; okula giriş çıkışların kayıt altına alınması ve giriş- çıkış saatlerinde okul önü trafik kontrolünün sağlanmasına büyük önem verilmektedir.

Valiliğimiz koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerimizce okul güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların azaltılması mümkünse hiç yaşanmaması ve suçluların yakalanması amacıyla okul çevreleri, servis araçları denetimlerine gerekli özeni gösteriyoruz.” diye konuştu.

Valilik olarak bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini anlatan Ergün, “Çağımızın gençlere yönelik en büyük tehdidi olan bağımlılıkla mücadele kapsamında, paydaş kurumlarımızla birlikte hareket ederek dijital ve uyuşturucu bağımlılığına karşı gençlerimizi spor ve kültürel faaliyetlere yönlendirmekteyiz. Aynı zamanda ailelerimizi bilinçlendiren değerli çalışmalara öncülük ettiğiniz için de sizleri ayrıca kutluyorum. Hep birlikte, gençlerimizin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geleceğe adım atmalarını sağlayacağız.” dedi.