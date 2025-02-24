Artvin Ticaret Borsası heyeti, Artvin Valisi Turan Ergün’ü makamında ziyaret etti. Bayram SARAYOĞLU / ATVİN (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Artvin’de kurulan ve ülkenin 114. Ticaret Borsası olarak hizmete giren Artvin Ticaret Borsası’nın yeni yönetim kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ergün’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Turan Ergün, Artvin Ticaret Borsası’nın ilin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, borsanın Artvin’e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ise kendilerini kabul eden Vali Ergün’e teşekkür ederek, borsanın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.