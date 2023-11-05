Türkiye’nin sakin şehir unvanlı Artvin’in Şavşat ilçesindeki büyüleyici sonbahar renkleri, dronla görüntülendi.

Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi ve yaylalarıyla dikkati çeken Şavşat, sonbahar mevsimin son günlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici doğal platoyu andırıyor.

Bozulmamış tabiatıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alan Şavşat Sahara Milli Parkı, Şavşat Karagöl, Papart Vadisi, Rutav Gölü başta olmak üzere önemli turizm destinasyon alanlarının havadan görüntüsüyle büyüledi.