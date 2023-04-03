Artvin’in Hopa ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 718 bin lira olan bin 641 gram ağırlığında toplam 621 parça gümrük kaçağı ziynet eşyası ele geçirildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık olaylarının tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde durumundan şüphelendiği Azerbaycan uyruklu F.A isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada, şahsın üzerinde gümrük kaçağı, 218 küpe, 122 yüzük, 119 kolye ucu, 110 kolye, 48 bileklik, 3 plastik altın yüzük ile 1 plastik altın kolye olmak üzere toplam 1641 gram ağırlığında 621 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Öte yandan ele geçirilen ziynet eşyalarının piyasa değerinin 1 milyon 718 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak Azerbaycan uyruklu F.A’nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.